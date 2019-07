Schulze: Die iranische Zivilgesellschaft ist seit zehn Jahren politisch weitgehend entmachtet und verfügt kaum über hinreichende Instrumente für eine erfolgreiche Aufsicht über das Regierungshandeln. Zudem ist die Stimmung in der iranischen Bevölkerung trotz der Sanktionen ziemlich trotzig. Viele sind schlicht sauer auf die USA und vor allem auf Trump und unterstützen die nationalistische Souveränitätspolitik der Regierung. Die Sanktionen haben so dazu beigetragen, dass sich die Spielräume der Zivilgesellschaft in Iran stark verkleinert haben.