AfD-Schatzmeister Klaus Fohrmann. Archivbild

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen AfD-Bundesschatzmeister Klaus Fohrmann wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Parteiengesetz. Ein Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht des "Spiegels". Demnach geht es um möglicherweise falsche Angaben in den Rechenschaftsberichten der Jahre 2016 und 2017.



In den Ermittlungen gehe es laut Staatsanwaltschaft um fragwürdige Werbemaßnahmen für die AfD im Wert "einer Gesamtsumme im unteren sechsstelligen Bereich", heißt es in dem Bericht.