Nike muss eine Millionenstrafe zahlen. Archivbild.

Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Sportartikelhersteller Nike muss wegen unerlaubter Geschäftspraktiken eine Strafe über 12,5 Millionen Euro zahlen. Das Unternehmen habe Händler am grenzüberschreitenden Verkauf von Lizenzprodukten in Europa gehindert, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit.



Das Verbot galt demnach für Fußball-Fanartikel unter anderem vom FC Barcelona, Manchester United und Juventus Turin. Nike drohte Lizenznehmern zwischen 2004 bis 2017 an, ihnen den Vertrag im Falle von Auslandsverkäufen zu kündigen.