Der Raketenangriff auf Syrien verstößt nach Ansicht von Matthias Platzeck gegen die Regeln des Völkerrechts. In der ZDF-Sendung "maybrit illner" sagte der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, er hätte sich zunächst eine unabhängige Untersuchung der Geschehnisse in Duma und danach eine UN-Vollversammlung gewünscht.



Der Westen müsse "die Werte und die Regeln" des Völkerrechts "am höchsten halten", so der SPD-Politiker. "Dieser Angriff hat sich an diese Regeln nicht gehalten."