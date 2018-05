Eine grafische Darstellung des Experimentaufbaus im "CAL". Quelle: jpl-caltech/Nasa/dpa

Mit einem Eisschrank-großen Labor will die US-Raumfahrtbehörde NASA den "kältesten Punkt des Universums" schaffen. Das "Cold Atom Laboratory" (CAL) soll am Sonntag an Bord des privaten Raumfrachters "Cygnus" zur Internationalen Raumstation ISS starten. Das teilte die NASA mit.



In dem Labor sollen Gas-Partikel auf ein milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt bei rund -273 Grad Celsius heruntergefroren werden. Das wäre kälter als in den Tiefen des Universums.