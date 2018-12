Pavianen wurde ein Schweineherz eingesetzt. Archivbild.

Quelle: Cathrin Müller/dpa

Eine Transplantation von Schweineherzen bei Menschen ist einen großen Schritt näher gerückt. Sie soll einmal den Mangel an Spenderorganen beheben. Ein Forscherteam transplantierte gentechnisch veränderte Schweineherzen in Paviane - die länger überlebten als in bisherigen Versuchen.



Das Ergebnis sei ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Transplantation von Schweineherzen auch bei Menschen. Etwa drei Jahre würden nun weitere Vorbereitungen dauern, ehe Studien an Patienten möglich sein könnten.