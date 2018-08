New York sei ein Symbol für Freiheit und Demokratie, sagt Gouverneur Cuomo bei der Pressekonferenz. Das mache die Stadt aber auch zum Anschlagsziel. "Das ist die Realität New Yorks." Erst vor rund sechs Wochen waren bei einem Terroranschlag mit einem Kleinlaster im Südwesten Manhattans acht Menschen ums Leben gekommen und elf verletzt worden.



Polizeipräsident James O'Neill fügt aber auch hinzu: "Das hier ist New York. Wir leben nicht in Angst." Und so herrscht in der Millionenmetropole dann auch schon kurz nach dem Anschlagsversuch Alltag: Pendler drängeln zur Arbeit, Touristen fotografieren bei eisigen Temperaturen und strahlend blauem Himmel die weihnachtlich dekorierte Stadt.