Das Landgericht blieb damit am Dienstag unter der Strafforderung der Staatsanwaltschaft. Der 52-Jährige war beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln zuständig für die Beobachtung der islamistischen Szene. Bei seinem Versuch, Einsatzorte ausgerechnet an mutmaßliche Islamisten weiterzugeben, war er an einen verdeckt operierenden anderen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes geraten. Er wurde verhaftet und entlassen.