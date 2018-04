Verteidiger von Beate Zschäpe haben die Anklage zurückgewiesen. Quelle: Tobias Hase/dpa Pool/dpa

Die im NSU-Prozess Hauptangeklagte Beate Zschäpe ist aus Sicht ihrer Wunschverteidiger keine Mittäterin an den Morden und Anschlägen des "Nationalsozialistischen Untergrunds".



Was die Bundesanwaltschaft in ihren Plädoyers aufgezählt habe, reiche weder im Einzelnen noch in der Gesamtschau aus, um eine Mittäterschaft seiner Mandantin zu begründen, sagte Zschäpes Vertrauensanwalt Borchert vor dem Münchner Oberlandesgericht. Die Bundesanwaltschaft hatte ihr Plädoyer Anfang Februar beendet.