Brinkhaus auf dem Truppenübungsplatz im brandenburgischen Lehnin. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, dringt auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben. "Weitere freie Mittel müssen vor allem in die Modernisierung der Bundeswehr fließen, auch wenn die SPD hier zögert", sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Seinen ersten Außentermin hatte Brinkhaus in dieser Woche bei der Bundeswehr absolviert. Dabei kündigte er an, die innere und äußere Sicherheit zu einem Schwerpunkt der Fraktionsarbeit zu machen.