Deutschland wird sich dem Zwei-Prozent-Ziel der Nato bei den Verteidigungsausgaben annähern. Kurz vor dem nächsten Nato-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump wurden dem Bündnis für 2020 Ausgaben in Höhe von rund 50,3 Milliarden Euro gemeldet, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte. Dies entspricht einem Anteil von 1,42 Prozent am Bruttoinlandsprodukt.



In Brüssel wird gehofft, dass Erhöhungen der Verteidigungsausgaben den Streit um eine fairere Lastenteilung im Bündnis entschärfen können.