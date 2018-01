Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am vergangenen Freitag nach der Festnahme von zwei weiteren deutschen Staatsbürgern gesagt, für sie kämen weitere Verhandlungen über die Zollunion "unter diesen Umständen nicht in Frage". Beim TV-Duell zur Bundestagswahl am Sonntag hatte sie sich dann klar gegen einen EU-Beitritt der Türkei ausgesprochen. Laut Bundesregierung will sie mit EU-Kollegen beim Gipfel im Oktober darüber beraten.