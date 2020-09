Am Donnerstag hatte Kramp-Karrenbauer den Bündnis-Partnern ihren Plan für eine internationalen Schutztruppe in Nordsyrien vorgestellt, sie stieß aber auf eher verhaltene Reaktionen. Ihr US-Kollege Mark Esper begrüßte zwar die Initiative, will aber keine Truppen beisteuern.



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte nach dem Treffen lediglich, Kramp-Karrenbauer habe ihre Ideen vorgestellt, und es gebe breite Unterstützung für eine politische Lösung in Nordsyrien.