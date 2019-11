Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat ihren Besuch in Westafrika in Mali fortgesetzt. Sie traf am Sonntag in der Hauptstadt Bamako ein, nachdem sie zuvor einen Lufttransportstützpunkt der Bundeswehr im benachbarten Niger besucht hatte.



Dort plädierte sie für ein starkes Engagement Deutschlands in der Region südlich der Sahara, die von terroristischen Angriffen und organisierter Kriminalität destabilisiert werde. Der UN-Einsatz in Mali gilt als der gefährlichste derzeit laufende Auftrag.