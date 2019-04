Ursula von der Leyen (CDU) auf dem John F. Kennedy Airport.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist zu Gesprächen in die USA gereist. In New York wird sie die Sitzung des UN-Sicherheitsrates leiten, dessen Vorsitz Deutschland hat. Dort will sie auch über eine stärkere Rolle von Frauen in Friedensmissionen sprechen.



Am Freitag ist in Washington ein Gespräch mit dem geschäftsführenden US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan angesetzt. Erwartet wird ein Austausch über Konflikte und Krisen sowie über den Nato-Einsatz in Afghanistan.