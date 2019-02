Nun die Offensive: Breit wirbt die Ministerin für ihr Gesetz "zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr", ein Attraktivitätsschub für den Dienst in der Truppe und gleichzeitig eine Charmeoffensive in eigener Sache. 380 Millionen Euro will das Ministerium in den kommenden vier Jahren zur Verfügung stellen – damit sich mehr Frauen und Männer für einen Job bei der Bundeswehr entscheiden und die, die schon da sind, besser gestellt werden.