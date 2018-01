Während Trump es vermied, eine konkrete Zahl hinsichtlich der zusätzlichen Soldaten für Afghanistan zu nennen, wies der Präsident nach Angaben ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses Verteidigungsminister James Mattis bereits an, bis zu 3.900 weitere US-Soldaten am Hindukusch zu stationieren. Ihre künftigen Aufgaben blieben zunächst unklar, doch betonte Trump in seiner Rede die Bedeutung des Anti-Terror-Kampfs in Afghanistan. "Wir machen keine Staatenbildung mehr, wir töten Terroristen", sagte der Präsident.