Ursula von der Leyen (CDU) auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Quelle: Tobias Hase/dpa

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat Deutschland seinen Verbündeten ein stärkeres Engagement in der Verteidigungspolitik in Aussicht gestellt. "Wir wissen, dass wir noch mehr tun müssen. Gerade wir Deutschen", sagte Ursula von der Leyen. Zudem rief die Verteidigungsministerin zu einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit in Europa auf.



Außenminister Heiko Maas betont, dass dies nicht reichen werde. "Sicherheit bemisst sich nicht allein in wachsenden Verteidigungsbudgets", sagte er.