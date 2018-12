"Es war eine ernsthafte Störung", hatte Merkel in der Nacht zum Freitag in Bonn gesagt. Rund eine Stunde nach dem Abflug in Berlin war sie während eines Hintergrundgesprächs mit den mitreisenden Journalisten über die technischen Probleme informiert worden. Glücklicherweise habe man eine sehr exzellente Crew gehabt, sagte die Kanzlerin in der Nacht. "Da war der erfahrenste Pilot der Flugbereitschaft an Bord." Wegen des Vorfalls schaltete sich am Donnerstagabend auch Verteidigungsminister Ursula von der Leyen ein, mit der die Kanzlerin Kontakt hatte.