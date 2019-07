Außenminister Heiko Maas (SPD).

Am Montag treffen sich die EU-Außen- und Innenminister in Paris, um über die Migration in die EU über das Mittelmeer zu beraten. Zuvor ruft Außenminister Heiko Maas (SPD) zu einer Neuregelung der Flüchtlingsverteilung auf: "Wir brauchen jetzt rasch einen stabilen Mechanismus, der die Ausschiffung und Verteilung von auf hoher See geretteten Menschen regelt", sagte er.



Deutschland sei bereit, "mit anderen Ländern als Partner in einer Koalition der Hilfsbereiten voranzugehen", sicherte er zu.