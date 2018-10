Kanzlerin Merkel begrüßte Italiens Ministerpräsident Conte. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in Berlin für mehr Solidarität der EU-Staaten bei der Verteilung von Flüchtlingen in Europa geworben. Die EU müsse ihre Perspektive ändern, sagte Conte in Berlin vor einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Die italienischen Grenzen sind europäische Grenzen."



Kanzlerin Merkel hat Italien zugesichert, das Land bei seinen Problemen mit Flüchtlingen unterstützen zu wollen. Deutschland werde sich solidarisch zeigen, sagte sie.