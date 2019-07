Österreichs Ex-Kanzler Kurz kontert den Maas-Vorstoß. Archivbild.

Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat den Vorstoß des deutschen Außenministers Heiko Maas für ein Bündnis zur Verteilung von Flüchtlingen zurückgewiesen. Die Verteilung von Migranten in Europa sei gescheitert, so Kurz.



Dies seien Ideen aus dem Jahr 2015, die sich als nicht umsetzbar erwiesen hätten. Laut Kurz müsse man den Schleppern stattdessen die Geschäftsgrundlage entziehen, indem die Flüchtlinge nach der Seenotrettung zurück in ihre Herkunfts- oder Transitländer gebracht werden.