Was vor gut vier Jahrzehnten als Experiment begann, um in armen Regionen oder in Wüsten die Versorgung zu ermöglichen, ist heute besonders in Japan und den USA bereits zu einer florierenden Industrie geworden. Lange Zeit wurde die Idee als unrealistisch abgetan, die Erfinder ausgelacht. Heute lacht keiner mehr. Allein in Japan, Vorreiter im vertikalen Anbau, stehen 200 dieser geschlossenen Farmen.



Besonders seit der Katastrophe von Fukushima ist in Japan die Nachfrage nach unbelastetem Gemüse groß. Dass das Gemüse unbelastet ist, können die Betreiber garantieren. Denn in der klinisch reinen Umgebung sind keinerlei Pestizide für die Aufzucht der Pflanzen nötig. Schädlinge kommen gar nicht erst in die Anlage hinein.