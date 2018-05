Der Bundestag ist nach dem chinesischen Volkskongress das zweitgrößte Parlament der Welt - und damit das größte in der EU. Allerdings ist die Bundesrepublik natürlich auch das einwohnerstärkste Land in der EU. Somit ergibt sich für die Zahl der Parlamentarier gemessen an der Bevölkerung ein anderes Bild: Hier gehört Deutschland nämlich zu den Schlusslichtern: In Schweden kommen 35 Abgeordnete auf eine Million Einwohner, in Griechenland 28. In Deutschland sind es - ebenso wie in Frankreich - hingegen nur neun.



Quelle: afp