Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz will die EU bis 2025 in die Vereinigten Staaten von Europa mit einem gemeinsamen Verfassungsvertrag umwandeln. Die EU-Mitglieder, die dieser föderalen Verfassung nicht zustimmen, müssten dann die EU verlassen, sagte er auf dem SPD-Parteitag in Berlin.



Europa sei die einzige Chance, um im Wettbewerb mit anderen Weltregionen mithalten zu können, so Schulz. Ein föderales Europa solle die Mitglieder nicht bedrohen, sondern eine Ergänzung der Nationalstaaten sein.