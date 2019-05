Madonna beim «Advocate for Change-Award».

Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Der Auftritt von US-Popstar Madonna beim Finale des Eurovision Song Contests in Tel Aviv am Samstag ist nach Angaben des zuständigen Fernsehsenders gesichert. Die 60-Jährige habe den notwendigen Vertrag unterzeichnet. Das bestätigte auch die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Veranstalter.



Zuvor hatten Medien berichtet, der US-Star habe den Vertrag immer noch nicht unterzeichnet. Daher hatte die EBU Madonna das Proben in der Veranstaltungshalle untersagt.