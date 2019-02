Das US-Raketenabschuss-System Himars bei der Arbeit.

Quelle: Reuters

Polen will von den USA mobile Raketenabschuss-Systeme für umgerechnet 365 Millionen Euro kaufen. Der Vertrag werde am Mittwoch unterzeichnet, sagte der polnische Verteidigungsminister.



Das Raketenabschuss-System Himars des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin kann sechs Lenkflugkörper mit einer Reichweite von 70 Kilometern oder eine einzelne Rakete mit einer Reichweite von 300 Kilometern abschießen. Im Irak und in Syrien setzte die US-Armee das System gegen den Islamischen Staat (IS) ein.