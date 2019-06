Donald Trump im Gespräch mit Theresa May in London.

Quelle: Frank Augustein/PA Wire/dpa

US-Präsident Trump will bei einem möglichen Freihandelsabkommen mit Großbritannien nun doch das staatliche britische Gesundheitssystem NHS ausklammern. Er sehe nicht, dass das NHS Teil eines solchen Vertrages sein könnte, sagte er in einem Interview des britischen Senders ITV.



Am Vortag hatte er noch das Gegenteil erklärt - und viel Kritik eingesteckt. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock erklärte sofort auf Twitter, dass das NHS nicht Teil eines Freihandelsvertrages sein werde.