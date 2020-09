Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse.

Signale der Hoffnung im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben dem Dax neuen Schwung verliehen. Der deutsche Leitindex setzte die Kursrally fort und stieg auf den höchsten Stand seit Juni vergangenen Jahres. Am Ende verzeichnete Dax ein Plus von 0,37 Prozent auf 12.941,71 Punkte.



US-Präsident Donald Trump glaubt im Handelsstreit mit China an eine baldige Unterzeichnung eines Teilabkommens. "Wir liegen vor dem Zeitplan", sagte Trump. "Wahrscheinlich werden wir es unterzeichnen."