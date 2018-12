Die SPD wende sich Themen zu, die den Menschen im Alltag auf den Nägeln brennen, so Schwesig. Sie selbst widme sich dem Bereich Zukunft des Sozialstaates und strebe auch Änderungen an den umstrittenen Hartz IV-Regelungen an. "Ich halte es für ganz wichtig, dass die soziale Absicherung für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und dann ihre Arbeit verlieren, besser wird", sagte Schwesig.