Deutsche Botschaft in Ankara (Archiv).

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Nach der Verhaftung eines Anwalts der deutschen Botschaft in Ankara arbeitet das Auswärtige Amt vorerst nicht weiter mit Kooperationsanwälten in der Türkei zusammen. Man habe das Instrument "ausgesetzt", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts.



Die türkische Polizei hatte den Anwalt, der die deutsche Botschaft in Asylangelegenheiten unterstützte, bereits Mitte September inhaftiert. Es wird vermutet, dass der Jurist sensible Daten von Asylbewerbern aus der Türkei bei sich hatte.