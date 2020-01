Fast täglich klingelt in der "Themis"-Vertrauensstelle das Telefon. Seit Oktober 2018 können sich dort Betroffene von sexueller Gewalt melden. Eingerichtet wurde das Beratungsangebot von den Verbänden und Gewerkschaften der Film- und Fernsehbranche. In Sprechstunden berichten Betroffene von verbaler Belästigung oder Vergewaltigung: Sie wollen im Gespräch einordnen können, was ihnen passiert ist und sich darüber informieren, wie sie darauf reagieren können.