Mehrere ausländische Vertretungen mussten evakuiert werden.

Quelle: Kaitlyn Offer/AAP/dpa

Nach dem Fund verdächtiger Päckchen in ausländischen Botschaften und Konsulaten in Australien haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Der 48-Jährige aus der Stadt Shepparton wurde in seiner Wohnung festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ihm drohen demnach bis zu zehn Jahre Gefängnis für den Versand gefährlicher Stoffe mit der Post.



Der Festgenommene soll 38 Päckchen an Ländervertretungen in den Metropolen Melbourne und Sydney sowie in der Hauptstadt Canberra geschickt haben.