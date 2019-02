Papst Franziskus bei einem Bußgottesdienst im Vatikan.

Quelle: Vincenzo Pinto/AFP/dpa

Papst Franziskus hat erneut ein hartes Durchgreifen gegen sexuellen Missbrauch und ein Ende der Vertuschung versprochen. Allerdings zeigte er beim Missbrauchsgipfel im Vatikan keine konkreten Schritte auf, wie die Kirche zu diesem Ziel kommen will.



Missbrauch durch Geistliche in der Kirche wiegt nach Ansicht von Franziskus noch schwerer als in anderen Bereichen der Gesellschaft. Missbrauch sei weltweit verbreitet, dies schmälere jedoch nicht "seine Abscheulichkeit innerhalb der Kirche."