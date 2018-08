Verunglimpfung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg: Die AfD will Konsequenzen ziehen. Quelle: dpa

Wegen Verunglimpfung des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg will die niedersächsische AfD den Landeschef ihrer Jugendorganisation, Lars Steinke, hinauswerfen.



Landes- und Fraktionschefin Dana Guth sagte in Hannover: "Der AfD-Landesvorstand Niedersachsen hat gestern Abend beschlossen, einen Parteiausschluss zu beantragen." In einem nicht öffentlich einsehbaren Facebook-Eintrag hatte Steinke Stauffenberg als "Verräter" und "Feigling" bezeichnet.