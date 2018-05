Bergsteiger Nobukazu Kuriki Quelle: Doreen Fiedler/dpa

Ein bekannter japanischer Bergsteiger ist am Mount Everest gestorben. Nobukazu Kuriki (36) wurde im Camp 3 auf 7.200 Metern Höhe gefunden, teilten die Behörden in Nepal mit. Das Camp liegt in der Todeszone, wo auch die besten Bergsteiger nach jedem Schritt anhalten müssen.



Kuriki hatte bereits sieben Mal zuvor versucht, den mit 8.848 Metern höchsten Berg der Welt allein und ohne künstlichen Sauerstoff zu besteigen. Bei einem früheren Versuch waren ihm neun Fingerkuppen abgefroren.