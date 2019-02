Sala verunglückte auf dem Weg zu seinem neuen Verein.

Quelle: Thibalut Camus/AP/dpa

Die Leiche des bei einem Flugzeugabsturz über dem Ärmelkanal verunglückten Fußballprofis Emiliano Sala ist in seiner Heimat Argentinien eingetroffen. Das berichtet die Zeitung "La Nacion".



Später sollte die Leiche in Salas Heimatdorf Progreso in der nordöstlichen Provinz Santa Fe gebracht werden, wo am morgigen Samstag eine Trauerfeier stattfindet. Der 28-Jährige war am 21. Januar beim Flug von Frankreich nach Wales mit einer Propellermaschine über dem Ärmelkanal abgestürzt.