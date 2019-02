Nach fast zweiwöchiger Suche wurde das Flugzeug am Meeresgrund entdeckt. Laut der Obduktion starb Sala an Verletzungen am Kopf und am Rumpf. Der Pilot David Ibbotson aus dem englischen Crowle wird immer noch vermisst. Mit Hilfe einer Spendenkampagne soll die Suche nach seiner Leiche wieder aufgenommen werden. Bislang sind mehr als 240.000 Pfund (über 270.000 Euro) zusammengekommen. "Er hätte auch nicht aufgehört, nach mir zu suchen", sagte seine Tochter kürzlich im britischen Fernsehen.



Das Wrack der einmotorigen Propellermaschine soll in knapp 70 Meter Tiefe vor der Insel Guernsey im Ärmelkanal liegen bleiben.