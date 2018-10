Es hatte im Vorfeld Auffälligkeiten gegeben. Eine leere Ampulle im Müll, die Ärztin, die bemerkt, dass Irene B. einem Schwerkranken das Beatmungsgerät abschalten will. Doch es dauert fast eineinhalb Jahre bis Irene B. auffliegt. "Furchtbar. Es war eine Sünde. So etwas hätte ich nie tun dürfen", so die 66-Jährige heute. Sie habe niemanden gehabt, mit dem sie ihre Ängste hätte besprechen können, hätte sich am besten krankmelden sollen. Und auf die Frage, ob es noch etwas gibt, das sie sagen wolle, nach all den Jahren: "Dass ich das furchtbar bedauere, was ich getan habe".