Beate Zschäpe während des Prozesses in München. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die NSU-Terroristin Beate Zschäpe ist aus München in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz verlegt worden. Anfang Dezember war bekanntgeworden, dass Zschäpe eine Verlegung in das Gefängnis in der sächsischen Stadt anstrebte.



Die Entscheidung zur Verlegung sei nach Abstimmung zwischen den Justizministerien in Bayern und Sachsen getroffen worden, erklärte die JVA Chemnitz. Das Oberlandesgericht München hatte Zschäpe im Juli 2018 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.