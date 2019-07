Joaquin "El Chapo" Guzman (M) wird von Polizisten begleitet.

Quelle: Uncredited/U.S. law enforcement/dpa

Der mexikanische Drogenbaron Joaquin "El Chapo" Guzman hat Berufung gegen seine lebenslange Haftstrafe eingelegt. In den USA führt ein Berufungsantrag nicht zu einer Neuaufnahme des Verfahrens. Ein Richter muss lediglich prüfen, ob die erstinstanzliche Entscheidung im Einklang mit dem Gesetz zustande kam.



Die Entscheidung über die Berufung wird erst in einigen Monaten erwartet. Guzman hatte seine Haftstrafe am Freitag in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado angetreten.