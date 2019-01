Volkswagen hat eine Klage eingereicht.

Volkswagen fordert Schadenersatz von dem im Zuge des Abgas-Skandals in den USA verurteilten Ex-Manager Oliver Schmidt. Eine Feststellungsklage hat VW beim Arbeitsgericht in Braunschweig eingereicht, wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet.



Bei VW sei man der Auffassung, ohne Schmidts Zutun wären die Milliarden-Strafzahlungen in den USA nicht so hoch ausgefallen. Schmidt war wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltgesetze zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden.