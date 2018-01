Der ehemalige Krankenpfleger Niels H. Archivbild Quelle: Ingo Wagner/dpa

Die Staatsanwaltschaft in Oldenburg hat den verurteilten Patientenmörder Niels H. wegen 97 weiterer Taten angeklagt. Der ehemalige Krankenpfleger soll am Klinikum Delmenhorst 62 Patienten und am Klinikum Oldenburg 35 Patienten getötet haben.



Er habe seinen Opfern Medikamente gespritzt, die unter anderem lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen verursachten, teilte die Justizbehörde am Montag mit. Wegen sechs Taten ist der Krankenpfleger bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.