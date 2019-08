Nach Aufhebung eines Verbots des Innenministers durch ein Verwaltungsgericht in Rom ist das Rettungsschiff "Open Arms" mit mehr als 100 Migranten an Bord in italienischen Gewässern angekommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.



Mehrere Migranten durften das Schiff aus medizinischen Gründen verlassen. Der Rest der mehr als 130 Migranten darf immer noch nicht anlanden. Sechs EU-Länder, darunter Deutschland, hatten sich bereit erklärt, Migranten von der "Open Arms" zu übernehmen.