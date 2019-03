Außenminister Heiko Maas (SPD).

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) kritisiert die Entscheidung der türkischen Behörden, mehreren deutschen Korrespondenten keine neuen Pressekarten auszustellen. Es sei nicht akzeptabel, wenn internationale Korrespondenten ihrer Arbeit in dem Land nicht frei nachgehen könnten, sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag".



Die Bundesregierung werde weiter dafür eintreten, dass Journalisten in der Türkei ohne Beschränkungen arbeiten können. Das wisse auch sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu.