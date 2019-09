BGH entscheidet zur Werbung mit dem Öko-Test-Siegel. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Nächste Runde im Markenstreit um das "Öko-Test"-Label: Der Bundesgerichtshof prüft drei Fälle, in denen die Zeitschrift "Öko-Test" Versandhändler aus Hamburg und Oberfranken sowie einen Matratzen-Discounter verklagt hat.



Das Magazin will nicht, dass mit dem "Öko-Test"-Label geworben wird, wenn die abgebildete Ware nicht getestet wurde. Selbst wenn die Produkte nur in Farbe oder Größe von den tatsächlich geprüften abweichen, sieht "Öko-Test" sein Markenrecht verletzt. Ob noch heute eine Entscheidung fällt, ist unklar.