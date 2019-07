Die Propheten des wirtschaftlichen Geschehens haben es nicht leicht. Zwar werden Umfragen und Stimmungsbilder inzwischen computergesteuert immer rationaler, auch billiger und aktueller - aber sind sie damit schon realistisch? Oft verhalten sich die deutschen Verbraucher am Ende doch ganz anders als es etwa die Strategen des Konsumklima-Index der GfK in Nürnberg so gedacht haben. Dann heißt es: Gewichten, analysieren, ausbalancieren was das Zeug hält.