Das will es nicht. Im Gegenteil sagt eine deutliche Mehrheit der Parlamentarier schon seit Monaten, dass sie alles tun würden, um diesen schädlichen Ausgang des EU-Referendums zu verhindern. Haben sie erst nein gesagt zu "No deal", will May am 14. März darüber abstimmen lassen, ob es einen "kurzen Aufschub" geben soll. "Kurz" bedeutet etwa zwei Monate, dann nämlich finden die Europa-Wahlen statt, und wenn Großbritannien bis spätestens zum Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung des EU-Parlaments am 2. Juli nicht ausgetreten ist, ergeben sich juristische Komplikationen.



Was aber, so fragten mehrere Abgeordnete am Dienstag, soll in diesen zwei Monaten Verlängerung eigentlich passieren? Noch mehr Chaos in Westminster? Wirklich noch mehr Debatten mit den immer selben Argumenten? Die EU wird nicht weiter nachgeben, die Bewegung kann nur im House of Commons stattfinden, etwa in Richtung eines Verbleibs in der Zollunion.