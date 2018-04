Großbritannien warf Russland dagegen vor, die Ermittlungen in Syrien zu blockieren. "Seit 2016 will Russland jede OPCW-Ermittlung zu Vorwürfen gegen das (syrische) Regime wegen des Einsatzes von Chemiewaffen untergraben", sagte Botschafter Peter Wilson in Den Haag. Er rief dazu auf, die Verantwortlichen für den Anschlag zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls bestehe das Risiko "weiterer barbarischer Einsätze von Chemiewaffen".



Die OPCW-Experten sollen den mutmaßlichen Chemiewaffenanschlag in der Stadt Duma am 7. April untersuchen. Mindestens 40 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Der Westen macht die syrische Staatsführung dafür verantwortlich. Als Reaktion hatten die Streitkräfte der USA, Frankreichs und Großbritanniens in der Nacht zum Samstag Ziele in Syrien mit Raketen angegriffen - nach eigenen Angaben richtete sich der Militärschlag gegen Einrichtungen zur Chemiewaffen-Produktion.