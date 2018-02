Rettungsarbeiter suchen nach Überlebenden Quelle: reuters

Die Zahl der Toten, Verletzten und Vermissten nach dem schweren Erdbeben in Taiwan ist weiter gestiegen. Mindestens vier Menschen wurden nach neuesten Angaben der Behörden bei dem Beben getötet, das am späten Dienstagabend die Ostküste der Inselrepublik erschütterte. Die Zahl der Verletzten stieg auf 225. Einige von ihnen befanden sich demnach in einem kritischen Zustand. Mehrere Menschen wurden noch unter Trümmern vermutet.